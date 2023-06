Inici de la pretemporada de fons amb el treball físic

Actualitzada 08/06/2023 a les 05:51

L’equip de fons de la Federació Andorrana d’Esquí va arrencar la pretemporada amb un bloc de treball físic abans de tornar a la neu. Els fondistes de la federació van començar el treball a mitjan març i aquestes primeres setmanes l’objectiu és “sobretot fer treball aeròbic, molt de treball físic, i amb força, per combinar-ho tot”, segons l’entrenador i director de la secció, Joan Erola, que va afegir que “combinem molt aquesta època amb la bicicleta, córrer per muntanya, córrer de forma normal, fer roller-ski o també alguna sessió a la pista d’atletisme o treball motriu”.L’equip marxarà a Font Romeu per realitzar una estada durant la tercera setmana de juny, però abans d’això la pretemporada es focalitza en l’activitat física. Sobre els primers dies d’entrenaments, Carola Vila va manifestar que “combinem diferents esports, com bici o córrer, i també les primeres sessions de gimnàs, així que és molt variat i es passa bastant bé”, i va agregar que “és una fase molt important per poder fer una bona temporada”, mentre que Gina del Rio va assenyalar que “fem bastant entrenament creuat i està bastant bé”.