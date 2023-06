Xavi Cardelús, cinquè a la cursa del Campionat d'Europa de Jerez

Actualitzada 05/06/2023 a les 06:27

Xavi Cardelús va finalitzar en la cinquena plaça a la cursa del Moto2 European Championship disputada ahir al circuit de Jerez. El pilot andorrà, que sortia des de la tercera fila de la graella, va començar a recuperar posicions a partir de la segona volta i fins i tot es va situar quart quan la cursa arribava a la seva primera meitat en la vuitena volta. A partir d’aquí, va estar lluitant amb Mattia Rato per aquest quart lloc i va ser superat per l’italià a tres voltes el final de la cursa. Tot i això, tots dos van retallar molt les diferències respecte als dos pilots que lluitaven per la segona posició i van acabar a només un segon de la segona posició i a cinc del guanyador, Carlos Tatay. Amb el resultat, Cardelús suma 44 punts a la classificació del Campionat on ocupa la cinquena posició.