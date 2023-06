L'OTSO d'Encamp fa rècord amb 1.202 participants

Actualitzada 04/06/2023 a les 18:23

L'edició del 40 aniversari de l'OTSO Travessa d'Encamp ha tancat avui amb rècord de participació amb 1.202 participants, un 50% més que l'any passat. El clima ha influït entre la diferència de les inscripcions unes 1.400 i la participació real, igualment no ha condicionat el bon resultat en l'esdeveniment.Abans de la sortida de 21 quilòmetres d'aquest matí s’ha bufat les espelmes d’un pastís per simbolitzar l’aniversari de la cursa, alhora, amb Mountains of Music que han fet un concert en directe, i com a final de festa i abans de l’entrega de premis i del sorteig, s’ha projectat un vídeo amb imatges aèries del cap de setmana.L’entrega de premis ha comptat amb la presència d’Enric Torres, en representació d’Andorra Turisme, el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, i els consellers comunals Nino Marot, Andreu Riba, Enric Riba i Esther Vidal i Jordi Solé, director d’OTSO Sport.