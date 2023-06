Vicky Jiménez es penja el cinquè or per Andorra als Jocs dels Petits Estats

Actualitzada 03/06/2023 a les 12:11

Vicky Jiménez Kasintseva ha ampliat el medaller de la delegació andorrana als Jocs dels Petits Estats de Malta i la seva victòria a la final individual de tennis ha suposat la cinquena medalla d'or. La jove tennista ha superat, en un partit molt dur i treballat, a la local Francesca Curmi per 2 a 6 i 4 a 6 i ha aconseguit, així, la 17a medalla per Andorra, amb cinc ors, quatre plates i vuit bronzes. El primer set l'ha enfocat a la perfecció l'andorrana amb un primer break que li ha permès aconseguir un 1-3 parcial, amb cops sòlids, decisius i mostrant el seu millor joc. Curmi no ha donat el seu braç a tòrcer fins el segon trencament de l'andorrana (2-4) i que ja ha fet que Vicky, no sense alguns moments de dubte i patiment, resolgui el set amb dos jocs més (2-6). La segona i definitiva mànega, amb un públic majoritàriament maltès, tot i la presència d'aficionats andorrans que s'han fet sentir, se l'ha ennuegat per moments a Jiménez. No ha entrat bé i Curmi ha aprofitat alguns instants de debilitat de Vicky per posar-se 2 a 0, un avantatge que, ràpidament, ha estat eixugat per l'andorrana amb caràcter i ràbia fins a igualar 4-4, amb intercanvi de trencaments i molt de treball. Tot i la insistència de Curmi, l'andorrana ha tancat el partit amb dos darrers jocs i un break terminal per esclatar i plorar a terra un or que té un gust fantàstic. La jornada, a més, pot ser encara més exitosa per a Vicky, que disputarà en unes hores el partit per al tercer i quart lloc de dobles mixtes fent parella amb Eric Cervós.