Mònica Doria, setena a la final de caiac de la Copa del Món d'Augsburg

Mònica Doria va finalitzar en la setena posició a la final de la disciplina de caiac, a la Copa del Món que s’està celebrant a Augsburg. La palista andorrana va aconseguir el bitllet per a les semifinals de la disciplina gràcies al 13è lloc assolit en la primera ronda i la cinquena plaça a les semifinals. La solidesa mostrada a les semis no va tenir continuïtat per a Doria, que va tenir més problemes dels esperats en la baixada i va acumular sis punts de penalització en tocar tres portes, la 2, la 5 i la 8. La palista va fer un temps de 104,69, un total de 110,69 sumada la penalització, que la va deixar a la setena plaça final a 9,03 de l’alemanya Elena Lilik, que es va imposar amb 101,66. Pel que fa a canoa, tant Doria com Pellicer es van classificar per a les semifinals després de facturar a la primera ronda el 14è i el 18è lloc, respectivament.