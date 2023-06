Vicky assegura medalla, i el dobles es penja el bronze

Actualitzada 02/06/2023 a les 06:44

Vicky Jiménez lluitarà per la medalla d’or al torneig individual de tennis després de desfer-se a les semifinals de la maltesa Elaine Genovese per 6-2 i 6-1. La seva rival avui a la gran final serà la també tennista local Francesca Curmi, que arribava al torneig com a segona cap de sèrie (la primera és Jiménez), i ahir no va fallar a l’altra semifinal derrotant la tennista luxemburguesa Marie Weckerle per 6-2 i 6-1.Pel que fa al dobles mixt, Vicky Jiménez i Joan Cervós no van poder aconseguir el pas a la final després de perdre en el super tie-break contra la parella de Luxemburg formada per Knaff i Molinaro (6-3, 3-6 i 10-8). Com en el torneig de dobles mixtos no hi ha partit pel tercer i quart lloc, Vicky Jiménez i Èric Cervós van sumar directament una medalla de bronze que engreixa el medaller de la delegació andorrana als Jocs de Malta.