Actualitzada 02/06/2023 a les 06:52

Jürgen Espejo va pujar al podi del Campionat d’Espanya de cursa d’obstacles després d’acabar tercer a la categoria de 30 a 34 anys. De la seva banda, Edu Salerno va ser desè a la categoria de 40 a 44, i Guillermo Ariel López-Cross no va poder participar per lesió.