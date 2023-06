Plata femenina i bronze masculí

Actualitzada 02/06/2023 a les 06:43

Les seleccions de bàsquet 3x3 van penjar-se dues medalles amb la plata del combinat femení i el bronze del masculí, sumant així els primers metalls en aquesta disciplina d’Andorra en uns Jocs dels Petits Estats.L’eqiup format per Cristina Andrés, Clàudia Brunet, Laura Laurent i Júlia Màrquez va aconseguir imposar-se a Xipre a les semifinals després d’un duel igualat en què les tricolors van mostrar-se millor en els moments decisius. El 13-10 final, donava el pas a Andorra al duel decissiu on esperava Luxemburg, que era la clara favorita per penjar-se la medalla d’or. Les centreeuropees no van fallar, i es van acabar imposant a Andorra a la final per 21-5. Les tricolors no van tenir cap opció d’endur-se la final, però van firmar un gran torneig per emmarcar després d’una bona primera jornada i completar-ho amb la plata d’ahir.Pel que fa a la selecció masculina, formada per Bruno Bartolomé, Oriol Fernàndez, Sergi Marín i Dani Mofreita, van caure en el partit de semifinals davant de Luxemburg per 21-12. Al duel per la medalla de bronze esperava Mònaco, que dimecres havia aconseguit guanyar Andorra per 12-21, però ahir es va girar la truita i els tricolors van jugar un bon partit i es van acabar imposant per un ajustat 21-18 que va donar la segona alegria de la jornada amb forma de medalla amb el bronze per a la selecció masculina.