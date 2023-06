La nedadora aconsegueix el cinquè metall per a Andorra als 200 braça, i el rugbi femení s’assegura, com a mínim, una plata

Nàdia Tudó va aconseguir la seva segona medalla i la cinquena per a Andorra als Jocs dels Petits Estats de Malta després de ser tercera a la final dels 200 metres braça. A més, la selecció femenina de rugbi es va assegurar també la sisena a l’acabar primera a la lligueta, però no serà fins demà quan s’enfronti a Malta per saber si el metall serà daurat o platejat.



Pel que fa al bronze de Tudó, la nedadora havia guanyat al matí la seva sèrie dels 200 braça amb el tercer temps absolut, i durant la jornada de tarda va repetir