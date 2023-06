Naiara Liñán, eliminada a la primera ronda del Mundial

Actualitzada 01/06/2023 a les 06:41

Naiara Liñán va caure eliminada a la primera ronda del Mundial de taekwondo que se celebra aquesta setmana a la capital de l’Azerbaidjan, Bakú. La lluitadora del Principat va disputar la competició de menys de 49 quilos, i es va veure superada per la búlgara Aleksandra Georgieva per un marcador de 2-1.A la primera ronda, Goergieva va ser clarament superior a Liñán i es va imposar per un marcador de 10-4, però la lluitadora del Principat va poder millorar al segon amb un 2-4 per forçar el desempat. En el combat decisiu, però, Georgieva va tornar a ser millor que Liñán, i va certificar el pas per 9-4.