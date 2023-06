Les 'grandalles' lluitaran divendres per penjar-se l'or

Actualitzada 01/06/2023 a les 06:26

La selecció femenina de rugbi de set va estrenar-se per la porta gran en uns Jocs dels Petits Estats i demà lluitarà per penjar-se la medalla d’or després d’haver guanyat ahir els tres partits que va disputar. Les tricolors van superar Luxemburg per 27-0, Malta per 15-19 i Montenegro per 17-5, i van assegurar-se una plaça a la final de demà que disputaran contra Malta, que va acabar segona a la lligueta amb dues victòries i una derrota.Pel que fa a la selecció masculina, la jornada va ser amb més alts i baixos amb una única victòria i dues derrotes. Els isards van apallissar San Marino per 64-0, però van perdre davant de Malta per 19-10 i de Luxemburg per 26-7. El format masculí és diferent amb una lligueta tots contra tots, i la selecció masculina ha de disputar encara les dues últimes jornades, i manté encara intactes les opcions de medalla, tot i que serà complicat i haurà de vèncer els dos partits que li resten encara per jugar. Els isards completaran la lliga durant la jornada de demà amb els enfrontaments contra Xipre (10.44 hores) i Mònaco (13.44 hores).