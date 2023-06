Derrotes d'Obed i Emili Asensio a la fase de grups

Actualitzada 01/06/2023 a les 06:32

L’equip nacional format per Obed i Emili Asensio van perdre els tres partits disputats a la lligueta de la competició de tennis taula per conjunts. Els tricolors van caure durant la jornada de dimarts davant de Luxemburg i Malta per 3-0, i ahir van fer-ho contra Montenegro i van tancar la lligueta també per 3-0 sense victòries. La competició de tennis taula segueix avui amb la disputa de les competicions de dobles amb Emili i Obed Asensio. Els palistes disputaran al matí la lligueta, i si es classifiquen, lluitaran per les medalles a la tarda.