Arrenquen els Jocs de Malta

Actualitzada 30/05/2023 a les 13:35

BONELL, PRESENT A LA REUNIÓ DE MINISTRES

La nova ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va participar ahir a l’habitual reunió de ministres d’Esports de petits estats que es realitza abans de la celebració dels Jocs. En el que va ser el seu primer acte oficial d’esports fora del Principat, Bonell va estar acompanyada del secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, i del president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, en una reunió presidida pel president del Comitè Olímpic Europeu, el grec Spyros Kapralos.



Durant la trobada, els dirigents polítics esportius van debatre en dues taules rodones sobre l’esport d’elit i l’esport de base. Des de l’executiu, Bonell va destacar la importància de donar recursos als esportistes d’alt nivell com es fa amb les beques ARA i les beques per utilitzar els serveis del Centre de Tecnificació d’Ordino, mentre que també va referir-se a l’estat de l’esport de base al país amb les xifres de llicències. La nova ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va participar ahir a l’habitual reunió de ministres d’Esports de petits estats que es realitza abans de la celebració dels Jocs. En el que va ser el seu primer acte oficial d’esports fora del Principat, Bonell va estar acompanyada del secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, i del president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, en una reunió presidida pel president del Comitè Olímpic Europeu, el grec Spyros Kapralos.Durant la trobada, els dirigents polítics esportius van debatre en dues taules rodones sobre l’esport d’elit i l’esport de base. Des de l’executiu, Bonell va destacar la importància de donar recursos als esportistes d’alt nivell com es fa amb les beques ARA i les beques per utilitzar els serveis del Centre de Tecnificació d’Ordino, mentre que també va referir-se a l’estat de l’esport de base al país amb les xifres de llicències.

La cerimònia d’inauguració va donar ahir el tret de sortida a la 19a edició dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, que aquest any es disputen a Malta. L’espectacle va celebrar-se a la plaça Floriana Granaries, amb capacitat per a unes 4.000 persones, i va consistir en una exhibició de la cultura i el patrimoni de Malta a través de la música i dansa per destacar la història, tradicions i èxit del país organitzador. Andorra va obrir la desfilada dels diferents països, que va fer-se en ordre alfabètic, amb Nahuel Carabaña i Nàdia Tudó exercint de banderers, i seguits pels altres 64 esportistes que conformen la delegació del Principat en aquesta cita multiesportiva, en una desfilada que va tancar Malta com a país amfitrió.Després de l’acte protocol·lari, el tenor maltès Joseph Calleja va realitzar la interpretació de l’himne nacional, just abans que es fes l’habitual jurament olímpic llegit en nom dels atletes, àrbitres i entrenadors, així com l’encesa del peveter amb la flama olímpica.Després d’una primera jornada de competició sense representació andorrana amb modalitats com el bàsquet 5x5, la vela, l’esquaix i les rondes preliminars de tennis, la delegació del COA afronta avui les primeres opcions de medalla amb clares possibilitats en judo, atletisme i natació, tres dels esports que acostumen a ser prolífics per a l’esport nacional als Jocs dels Petits Estats per a l’obtenció de metalls.Una de les opcions més clares de medalla és la de Pol Moya, que disputarà la final dels 800 metres aquesta tarda, i tampoc es pot descartar aconseguir algun metall en els 10.000 metres, amb Carles Gómez o Ariadna Fenés. També competiran demà Guillem Arderiu i Mikel de Sa, i Pau Blasi, que disputaran les eliminatòries dels 100 i els 400 metres, respectivament. També tenen força opcions d’obtenir metalls els nedadors de la FAN, especialment els germans Tomàs i Bernat Lomero, que nedaran avui els 100 lliures, i amb l’opció de Nàdia Tudó als 200 estils. També en natació, Biel Cuen participarà als 200 papallona, Patrick Pelegrina als 200 estils, Kevin Teixeira als 200 estils i als 800 lliures, i hi haurà el 4x100 lliure masculí. L’última opció factible de medalles a la primera jornada serà en judo, amb Lia Povedano, Joël Rossell i Marc Reig, que competiran al torneig individual, amb la disputa de les preliminars al matí, i les finals, en cas de classificació, a partir de les 16.00 hores.Per últim, avui debutaran també el tennis i el tir de precisió, tot i que encara sense opcions de medalla. En el cas del tennis, Damien Gelabert i Èric Cervós disputaran la primera ronda tant individual com en dobles, i en tir, Esteve Ruiz competirà a la primera jornada de la qualificació de trap.100 mG. Arderiu i M. de Sa sèries 15.55 hfinal (en cas de clasificació) 17.55 h400 mPau Blasi sèries 16.35 h800 MPol Moya final 17.20 h10.000 MCarles Gómez final 18.25 hAriadna Fenés final 19.10 hLia Povedano, Marc Reig i Joël Rossellpreliminars 10.30 hFinals 16.00 hTRAP (75 plats)Esteve Ruiz 10.00 h100 lliuresBernat i Tomàs Lomero sèries 10.00 hFinals 17.00 h200 papallonaBiel Cuen sèries 10.00 hFinals 17.00 h200 estilsNàdia Tudó sèries 10.00 hFinals 17.00 hK. Teixeira i P. Pelegrina sèries 10.00 hFinals 17.00 h800 lliuresKevin Teixeira finals 17.00 h4x100 lliures masculíAndorra finals 17.00 hDamien Gelabert - M. Pecotic 10.00 hÈric Cervós - A. Knaff 10.00 hCervós-Gelabert / Kyratzis-Neos 13.30 h