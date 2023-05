Actualitzada 29/05/2023 a les 12:03

Jan Missé i Anna Albalat van aconseguir el triomf de la prova llarga de 103 quilòmetres a la Gran Fondo Encamp-Pas de la Casa, la cita que va tancar un cap de setmana de gran activitat a la parròquia encampadana, amb més de 400 participants. La prova es va dividir en tres recorreguts -també va tenir 47 i 31 quilòmetres- i va combinar trams cronometrats amb trams lliures. Leowis Bockestele i Laia Sebastià es van imposar en la de 47 quilòmetres -Beixalís-, i Xavier Pujol i Imma Anaya en la de 31, a Els Cortals.El conseller de Turisme i Reactivacio Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, va valorar com a “excel·lent” l’esdeveniment, ja que ha incrementat el nombre de participants, i les valoracions fetes per part dels inscrits van ser molt positives. Marot va afegir que “des del comú d’Encamp estem molt contents del cap de setmana, amb més de 400 participants”, i va recordar que “el canvi de dates ens ha permès ser el primer esdeveniment cicloturista de la temporada”. Per part seva, Dani Buyo, director de la Gran Fondo Encamp-Pas de la Casa, va apuntar que “hem aconseguit crear un cap de setmana d’experiència per als ciclistes”, i va afegir que no es pensa només en els circuits, sinó també en tot allò que passa abans i després de les curses. “El que volem és que els participants s’enduguin una bona experiència de la parròquia i del país”, va assenyalar. L’esdeveniment va comptar amb una àmplia participació de ciclistes del club Andona i de diversos esportistes de renom del país, com ara Joan Verdú, l’entrenador de l’FC Andorra, Eder Saràbia, el pilot de motos Iker Lecuona, Pau Capell, Margot Llobera i Carlos Checa, entre molts altres.