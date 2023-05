Actualitzada 29/05/2023 a les 12:03

L’Inter Escaldes va proclamar-se ahir campió de la Copa Constitució després de remuntar a l’FC Santa Coloma i imposar-se per 1-2 amb un gol de Sascha Andreu al minut 89 de partit. El duel va arrencar amb alternatives i amb els dos equips jugant sense la pressió de classificar-se per Europa, ja que tots dos tenien ja assegurada la classificació per a la Conference League.Van ser els colomencs els que van avançar-se, gràcies a Eloi Gila, que va fer el primer després d’una jugada individual de Virgili per la dreta. Els homes de Txeritxèv aguantaven, però l’Inter va lluitar pel gol al tram final i va empatar al minut 70 gràcies a Domi Berlanga, que va aprofitar una assistència de Jean Luc Assoubre per igualar la final.El duel s’encaminava cap a la pròrroga, però els d’Otger Canals van poder anotar l’1-2, que acabaria sent definitiu després d’un còrner servit des de la dreta, on Sascha Andreu va avançar-se a la defensa colomenca per fer el gol que acabaria donant el títol a l’Inter Escaldes.