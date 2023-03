Les subvencions es pagaran en un únic acte

Actualitzada 30/03/2023 a les 06:59

El Govern va aprovar ahir la modificació del reglament de subvencions i altres ajuts a l’esport. El ministre portaveu en funcions, Cesar Marquina, va destacar, després de la reunió del consell de ministres, que la modificació consisteix a establir que el pagament de les subvencions esportives es realitzarà a partir d’ara en un sol acte, és a dir, que es pagarà la quantitat total de la subvenció atorgada en un sol pagament. Així, es farà l’avançament habitual i un cop atorgada la subvenció, aquesta es pagarà en un sol cop, a diferència de com es procedia actualment quan s’atorgava l’ajut en dos actes. Tal com va destacar Marquina, aquest canvi respon a la demanda del sector per poder reduir la quantitat dels tràmits administratius que s’han de dur a terme de manera obligatòria per fer efectiu un pagament d’aquestes característiques.Així, la mesura facilitarà la gestió per part de les federacions i clubs esportius receptors de l’ajut, permetent així que els esmentats beneficiaris puguin gestionar la totalitat de la subvenció en funció de les necessitats particulars de calendari que tingui cadascun d’ells.