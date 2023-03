Els sis partits integren als programes punts per millorar la realitat esportiva del país

El món de l’esport no ha quedat exempt en la campanya i cursa electoral i els sis partits que concorren a les eleccions generals de diumenge han inclòs en els seus programes, en major o menor grau, propostes, mesures i suggeriments destinats a millorar la realitat esportiva del país.



Modificar l’actual Llei de l’Esport, igualtat i esport inclusiu, potenciar l’esport femení i reforçar les possibilitats per a la base protagonitzen algunes de les propostes en matèria esportiva de les sis forces; Demòcrates, PS SDP +, Concòrdia, Liberals, Acció i Andorra Endavant. A més, lògicament, tots advoquen per promoure l’esport i els