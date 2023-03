Carla Mijares acaba setena i Àlex Rius, vuitè, al Nacional d'Espanya

Actualitzada 30/03/2023 a les 05:45

Carla Mijares va signar la setena plaça al gegant del Campionat d’Espanya d’esquí alpí, que es disputa a l’estació de Baqueira. L’andorrana va marcar un temps final de 2’02”41, a 1”85 de la guanyadora, l’espanyola June Garitano, que va fer un crono de 2’00”56. Mijares era el quart temps a la primera mànega, però a la segona va ser sisena i, finalment, va acabar la cursa en la setena posició. Per part seva, Íria Medina, que marcava el millor temps a la primera mànega, no va acabar la segona. Tampoc no va finalitzar Clàudia Garcia, que va fer out a la primera mànega.A la categoria masculina, Àlex Rius va ser el vuitè al gegant, amb un temps final d’1’55”95, a 2”49 del guanyador, que va ser l’espanyol Aingeru Garay, imposant-se amb un crono d’1’53”46. A prop de Rius va finalitzar l’EEBE Èric Ebri, 18è a 3”32, mentre que a 3”48 en la 19a posició van finalitzar empatats Àlvar Calvo i Bartumeu Gabriel.