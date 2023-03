Aprenents de Verdú

L’esquiador engega l’Ski Camp, unes jornades de quatre dies –del 3 al 6 d’abril– perquè els tecnificats sub 14 puguin viure en un equip de Copa del Món.

Joan Verdú és el millor mirall per als joves esquiadors de la base i el gran moment i la seva presència a l’elit de la Copa del Món el fan ser ja tota una referència per als més petits. Per aquest motiu, entre d’altres, Verdú ha posat en marxa un campus d’esquí on durant quatre dies, del 3 al 6 d’abril, uns 40 nens sub 14 dels diferents clubs del país podran viure al costat de l’esquiador andorrà i del seu equip tota la preparació, entrenament, alimentació i rutines amb un equip de Copa del Món. “Per als joves pot