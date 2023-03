La selecció torna amb un punt de Kosovo (1-1)

Actualitzada 28/03/2023 a les 23:07

La selecció nacional ha sumat el primer punt de la fase de classificació per l'Eurocopa del 2024 després d'empatar 1-1 contra Kosovo a domicili. Els locals s'han avançat al minut 59 en gairebé l'única opció clara que han tingut, i dos minuts després Berto Rosas ha igualat el duel aconseguint la seva tercera diana en tot just 13 partits com a internacional absolut.

Kosovo ha arrencat millor amb un parell d'arribades des d'inici, però sense generar ocasions gaire clares. Andorra ha intentat sortir ràpid amb Berto Rosas com a únic punta, i precisament ell ha gestat l'ocasió més clara tricolor provocant una falta a la frontal, tot i que la rematada posterior de Jordi Rubio s'ha estavellat a la tanca. Kosovo anava per rampells, i ha tornat a tenir un nou tram amb arribades constants, però els tricolors han respost amb un tir llunyà de Cervós que Muric ha atrapat sense problemes. L'ocasió més clara de la primera meitat, però, ha arribat just al final amb un tir de Muriqi que Iker Alvarez ha tret amb una gran mà.

A la represa, Kosovo ha tornat a sortir més endollat, però sense generar excessiu perill. El partit tornava a transitar sense ocasions, fins que en un tres i no res, els locals han tret una contra letal per avançar-se al marcador al 58. Èric Vales ha perdut una pilota a la zona de tres quarts del camp contrari, i en tres tocs els kosovars s'han plantat a la frontal, on Edon Zhegrova ha superat a Iker Alvarez amb un tir amb rosca amb l'esquerra. Però lluny d'enfonsar-se, Andorra ha reaccionat de la millor manera possible, empatant tot just dos minuts després gràcies a Berto Rosas. Cervós ha penjat una falta llunyana, Alavedra l'ha prolongat al segon pal, i allà ha aparegut el davanter del Betis B per fer l'empat 1-1.

La diana tricolor ha fet que Kosovo anés encara més decididament a per totes, però Andorra ha sabut patir, entre algunes accions d'Iker Alvarez, o on els locals no han trobat porteria, com en una rematada de cap de Kryeziu que ha sortit fora. El final ha estat un monòleg dels locals en busca del gol, però Andorra ha pogut patir i festejar per partida doble, per l'empat, i per la fita de Marc Pujol, que ha sumat la seva 107a internacionalitat i s'ha convertit en el tercer jugador amb més partits de la història de la selecció superant a Óscar Sonejee.

La fase de classificació per l'Eurocopa del 2024 s'atura ara fins al mes de juny, quan Andorra rebrà a Suïssa a l'Estadi Nacional, i visitarà a Israel.