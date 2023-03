La capital tindrà un circuit virtual d'automobilisme

El comú donarà suport al projecte de l’ACA amb 25.000 euros

Andorra la Vella tindrà un circuit virtual urbà d’automobilisme el 2025 per a competicions de Sim Racing. Aquest és un dels punts del conveni de col·laboració que van signar l’ACA Club i el comú de la capital, que hi aportarà 25.000 euros per tal d’impulsar els esports electrònics al país. El projecte es troba en una fase que és embrionària, però l’objectiu final és que des de tot el món es pugui competir al traçat urbà de la capital.



El cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, va manifestar sobre aquest projecte que “constitueix un pol d’atracció, i explorem una nova