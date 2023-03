Joan Verdú impulsa l'Ski Camp, unes jornades per als joves esquiadors

Actualitzada 28/03/2023 a les 19:46

Joan Verdú ha posat en marxa un campus d'esquí on durant quatre dies, del 3 al 6 d'abril, uns 40 nens sub 14, dels diferents clubs del país, podran viure al costat de l'esquiador andorrà i del seu equip tota la preparació, entrenament, alimentació i rutines amb un equip de Copa del Món. Es tracta d'una iniciativa de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) i del mateix Verdú per tal que els més joves, d'una manera altruista i sense cost per a les famílies, puguin viure unes jornades com a professionals. L'esquiador ha explicat durant la presentació de l'acte a l'auditori del Palau de Gel de Canillo que la seva voluntat és "aportar als més joves la meva experiència ja que aquestes jornades és quelcom que jo mai vaig tenir". Les jornades seran, aproximadament, de 12 hores i des de les 7 del matí fins a les 19 o 20 hores del vespre.