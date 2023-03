L'FC Andorra suma un valuós punt a Ipurúa (0-0)

Actualitzada 26/03/2023 a les 16:15

L'FC Andorra ha arrencat un molt bon punt a Ipurúa davant l'Eibar, en un partit que ha acabat sense gols i amb els tricolors jugant amb un home menys per l'expulsió de Sergio Molina per doble targeta groga al minut 60. No ha estat un enfrontament amb moltes ocasions i sí de molt respecte i control per part dels dos equips però l'Andorra ha pogut endur-se els tres punts si Bakis hagués estat més inspirat. El davanter turc ha tingut dues opcions molt clares per marcar, sobretot la segona, encara a la primera part, quan ha estavellat al travesser un xut amb l'esquerra dins de l'àrea. A les acaballes, però, l'Eibar ha pogut guanyar el partit però el tret de Vadillo també ha anat a parar al travesser. L'equip tricolor dona per bo l'empat i es troba ara 11è a la classificació amb 41 punts. La propera jornada, un històric en problemes, el Màlaga, visita l'Estadi Nacional.