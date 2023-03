La selecció enceta la fase de classificació de l’Eurocopa 2024 cedint davant Romania a l’Estadi Nacional

Mantenir la dinàmica de l’anterior edició de la Nations League on la selecció va registrar vuit punts sembla una aventura per cordar-se el cinturó. No per incapacitat, sinó pel fet de concedir massa en un aparador molt exigent. La selecció va destapar la fase de classificació per a l’Europeu cedint davant una Romania múrria i superior i que es va encomanar als seus futbolistes més desequilibrants per trencar amb l’estat de benestar que sembla viure l’absoluta (0-2).



El partit es va definir per la contundència a les àrees, la que va tenir Romania i la que va trobar a faltar Andorra