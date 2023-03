La selecció destapa el Preeuropeu amb derrota contra Romania (0-2)

Actualitzada 25/03/2023 a les 23:10

La selecció ha perdut a l'Estadi Nacional contra Romania per 0 a 2, en el primer partit de la fase de classificació de l'Europeu 2024. Els tricolors han pagat massa cars les errades en defensa i els gols de Man i Alibec han estat decisius en un partit on els tricolors han finalitzat amb un home menys per expulsió de Marc Rebés per dues targetes grogues. La nota positiva del partit l'ha protagonitzat Marc Pujol en arribar al seu partit 106 amb la samarreta d'Andorra i agafar a Óscar Sonejee com a tercer jugador tricolor amb més internacionalitats. L'equip de Koldo Álvarez disputarà dimarts a Kosovo el segon partit de la fase.