Una trentena d'esquiadors participaran en el 14è Trofeu internacional

Actualitzada 23/03/2023 a les 05:39

Una trentena d’esquiadors participaran aquest cap de setmana al 14è Trofeu internacional d’esquí, organitzat per Special Olympics Andorra, que se celebrarà a la pista Esparver dels sectors de Soldeu i el Tarter de Grandvalira. El campionat comptarà amb un gegant de dues mànegues i hi haurà la participació d’equips de Catalunya, l’Aragó i Castella-la Manxa, a més dels amfitrions, que tindran tretze esportistes.La delegació de Special Olympics Andorra estarà formada per Àlex Francés, Marc Vilarrubla, Sergi Pérez, Ruben Prior, Enric Adrán, Alizee Bouvier, Sandra Carvalho, Paula Espineta, Jordi Caetano, Sergi Cuberes, Stefani Giovanna, Xavi Sánchez i Nàdia Naudí. A més de la competició, l’edició d’enguany inclourà una exhibició de tres dels esportistes més joves, d’entre cinc i deu anys.