Cande Moreno queda segona al descens dels Nacionals de França

Actualitzada 23/03/2023 a les 19:03

La segona jornada dels Campionats de França s'ha celebrat avui a Les Orres a França. Les esquiadores Cande Moreno i Jordina Caminal han participat al descens de les Nacionals, on Moreno ha quedat segona amb 24.28 punts FIS i Caminal 13a. Moreno ha assolit el segon lloc amb un temps de 1.23.31 a només 0.06 de la guanyadora francesa Anouck Errard 1.23.22.Les Finals de la Copa d'Europa estaven previstes que comencessin ahir amb la celebració de la supergegant amb Roger Puig a la sortida. Però a causa de la calor que està fent a Fageralm Forstau, Àustria va obligar a cancel·lar la competició. Tot i les complicacions finalment s'ha pogut competir i Roger Puig ha arribat a l'small final, on s'ha imposat per davant de l'austríac Nico Pajantschitsch, i ha acabat en tercera posició al paral·lel de la competició.