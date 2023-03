“Només ha estat el principi”

El gegant de Joan Verdú a Soldeu i el 15è lloc en unes finals de la Copa del Món van esdevenir tota una fita per a l’esport del país. La família ho va viure amb molta emoció.

La presència de Joan Verdú com a brillant insígnia andorrana a les finals de la Copa del Món de Soldeu va captar l’atenció de tot el país, que va seguir amb emoció les dues mànegues del gegant. Després de coronar-se a la mateixa pista de l’Avet com a campió d’Europa l’any passat, Verdú va fer un pas més i va aconseguir un 15è lloc i un 19è general en la seu primer curs a l’aparador mundial. Resultava impossible no encomanar-se de l’orgull que desprenia la família de l’esquiador andorrà.



“Mai a la vida no podrem oblidar tot el que vam viure