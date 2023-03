L'Enfaf femení resol al tram final i supera el Sabadell en un gran partit

Actualitzada 20/03/2023 a les 06:17

L’Enfaf Construccions Modernes va aconseguir la segona victòria consecutiva després de desfer-se del CE Sabadell al Municipal Olimpia de l’equip vallesà (1-3). Les noies de Carlos Sánchez el Maño van fer un molt bon partit però no van poder definir l’enfrontament fins al tram final, decisiu per a les andorranes.Erica Gonçalves va avançar l’Enfaf al minut 32 però el conjunt local, per mitjà d’Erin Espada, va empatar el partit als dos minuts de la represa (47’). Tot i tenir el control de la situació, no va ser fins el minut 82 quan les tricolors van tornar a avançar-se, novament per mitjà d’Erica Gonçalves. El domini de l’Enfaf va acabar de cristal·litzar a dos minuts pel final (88’) quan Laia Solé va signar el tercer i definitiu gol que va donar el 13è triomf de l’equip andorrà. Ara, l’Enfaf és cinquè a la classificació del grup 2 de Primera Divisió femenina, amb 41 punts.