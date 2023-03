Empat boig de l'FC Andorra (2-2)

Actualitzada 18/03/2023 a les 16:10

El duel ha arrencat malament pels tricolors, i és que un cop de cap de Coke al minut 7 ha posat els eivissencs per davant al marcador ben d’hora. El gol en contra no els ha enfonsat, ni molt menys, i Jacobo ha buscat l’empat amb un tir. Però quan millor estaven els tricolors, el VAR, de nou, ha tornat a perjudicar els locals, i l’àrbitre Gorostegui Fernández ha anat a revisar una acció de Jacobo per mans a dins de l’àrea i ha assenyalat un penal que Ekain no ha desaprofitat per posar el 0-2 al minut 26. A partir d’aquí, el duel ha estat un monòleg tricolor, amb ocasions clares de Jacobo, Pampín o Jandro per, com a mínim, retallar diferències, però el marcador ja no s’ha tornat a moure abans del descans en una primera meitat en què fins i tot ha arribat a caure una calamarsada a l’Estadi Nacional.

A la represa, els tricolors han sortit en busca de l’empat amb un parell d’arribades de Jacobo, tot i que sense posar en gaire complicacions al porter visitant Fuzato. L’FC Andorra tenia la pilota, però li faltava un punt d’espurna excepte en alguna acció aïllada, com un cop de cap de Bundu que s’ha estavellat al travesser a l’equador de la segona meitat, o un parell d’acció més de l’extrem des de l’esquerra que Fuzato ha pogut enviar a córner. Els visitants intentaven sortir a la contra quan podien, mentre que els tricolors han seguit insistint en busca del primer, que ha acabat arribant al 73 gràcies a Bakis, que ha enviat a la xarxa una centrada de Bundu per fer esperonar a l’Estadi Nacional.

Els tricolors han seguit buscant l’empat, amb opcions com un tir d’Hevel, però l’empat ha acabat arribant gràcies a Almpanis, que ha caçat un centre-xut d’Adri Vilanova a cinc minuts pel final, i que ha fet embogir a l’Estadi Nacional demanant a l’equip que anés a pel 3-2. I l’equip ho ha provat, però la pilota no ha volgut acabar entrant, i els tricolors han sumat un punt contra l’Eivissa.