Cancel·lat el segon entrenament de descens de Cande Moreno

Actualitzada 17/03/2023 a les 07:12

Les finals de la Copa d’Europa que acull aquests dies Narvik (Noruega) tenien previst ahir el segon entrenament de descens, amb la presència de Cande Moreno, però finalment no es va poder celebrar. Després de posposar-se una hora l’inici de la sessió d’entrenament oficial per culpa de la boira, finalment es va cancel·lar la baixada, en què l’andorrana havia de sortir amb el dorsal 34. En tot cas, continuen previstes les curses del calendari, amb el descens d’avui i el supergegant de demà.D’altra banda, Roger Puig va finalitzar en la catorzena posició a la segona cursa de gegant de les finals de la Copa del Món de tècnica, que es disputen a Cortina d’Ampezzo (Itàlia). L’andorrà va sumar ahir 18 punts més, que suposen 116 en total, per acabar, definitivament, en el catorzè lloc en la general de la Copa del Món.