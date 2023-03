Desplaçament del MoraBanc pel duel a Lleida

Actualitzada 16/03/2023 a les 05:40

El MoraBanc Andorra organitza un desplaçament per a una de les visites a domicili més complicades que li resten a l’equip de Natxo Lezkano a la LEB Or, el duel contra l’ICG Força Lleida, que es disputarà divendres 24 a partir de les 21.15 hores. L’entitat tricolor noliejarà un autocar per desplaçar-se a la capital del Segrià amb un preu de 20 euros que inclou l’entrada contra l’equip que ocupa actualment la tercera posició a la classificació de la segona categoria del bàsquet espanyol, i que s’està mostrant com un dels rivals més durs de la competició.Qui no disputarà el duel és Michael Carrera, ja que el que era fins ara jugador de l’ICG Força Lleida va abandonar la disciplina del conjunt lleidatà i va signar per l’Herbalife Gran Canària de la Lliga Endesa. El veneçolà estava sent el millor jugador de la LEB Or amb una mitjana de 20,3 punts, 9,3 rebots i 25,3 crèdits de valoració per partit disputat aquest curs.