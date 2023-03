Novena posició de la Fandjudo al Campionat d'Occitània

Actualitzada 13/03/2023 a les 15:45

L'equip masculí sènior de la Fandjudo va participar ahir al Campionat d'Occitània per equips, una competició classificatòria pel Campionat de França de 1a divisió. Els integrants van ser Pere Armenta en menys de 66 quilos Marc Reig en menys de 73 quilos, Joel Rossell en menys de 81 quilos i Gabriel Serrano en menys de 90 quilos. L'equip andorrà partia al campionat amb un judoka menys, així i tot, a un vuitè de final va aconseguir guanyar al Montpellier per 3-2 amb victòries de Reig, Rossell i Serrano. A un quart de final s'enfrontaven a Judo Catalan de Perpinyà, finalista de la competició. A la repesca per la medalla de bronze van perdre per 3-2 contra Colomers de Toulouse amb victòries de Reig i Serrano. Finalment s'obté una merescuda 9a posició.D'altra banda, el Campionat d’Occitanie Cadet de 1a divisió, es va disputar aquest dissabte, a la cita hi van assistir Joaquim Tomas en menys de 73 quilos, qui va guanyar dos combats i va finalitzar en 7a posició, i Mihail Kraljevski en menys de 90 quilos, qui va acabar 5è guanyant un combat.