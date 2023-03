L'Àliga supera el test dels entrenaments de descens

Actualitzada 13/03/2023 a les 17:27

Les Finals de la Copa del Món Andorra 2023 han començat avui amb els entrenaments oficials de descens que s'han fet a la pista de l'Àliga. L'organització destaca que un equip de prop de 400 persones han treballat "a contrarellotge" per aconseguir tenir la pista de competició del Tarter en condicions òptimes perquè els millors esquiadors especialistes en velocitat s'habituessin al traçat i l'Àliga ha superat el primer test de la cita mundial per acollir dimecres les finals de les proves masculina i femenina.Els entrenaments han aplegat 25 esquiadors i 26 esquiadores que han completat la baixada d'una llargada de 2,6 quilòmetres, un desnivell de 710 metres i un pendent mitjà del 28,2%. L'austríac Marco Schwarz i la francesa Laura Gauche han marcat els millors temps i la velocitat màxima que s'ha registrat ha estat la del francès Johan Clarey, que ha arribat als 119,23 quilòmetres per hora, segons informa Grandvalira.La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, ha visitat avui la zona d'arribada de la pista Àliga i ha remarcat la importància que la competició compti aquest any amb un representant andorrà. "Enguany pugem un esglaó més amb la presència de Joan Verdú en un esdeveniment que compta amb una gran implicació de país. Això és un orgull i un motiu més per assolir tots els objectius que la FIS demana quan un país acull esdeveniments d'aquest primer nivell", ha comentat Riva.