La selecció absoluta renuncia a participar als Jocs de Malta 2023

Actualitzada 07/03/2023 a les 06:49

La selecció absoluta de bàsquet 5x5 no competirà als Jocs dels Petits Estats, que se celebren a Malta del 28 de maig al 3 de juny, tot i haver-se guanyat la plaça. La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) va emetre ahir un comunicat en què anunciava la decisió davant la impossibilitat de poder garantir presentar un equip competitiu a la Valetta.L’ens va explicar que, tot i haver aconseguit la mínima requerida per poder participar als Jocs dels Petits Estats, amb la consecució de la medalla de bronze al Campionat d’Europa de Petits Estats de Malta 2022, “la nostra entitat ha valorat que no tenim les garanties suficients per presentar un equip prou competitiu i tampoc poder realitzar un pla de preparació en condicions” per participar-hi. El motiu principal, i de pes, és el fet que la majoria dels 20 jugadors que conformen la selecció tricolor juguen fora d’Andorra i, va destacar la federació, “no tenim la certesa que estiguin disponibles en aquelles dates a causa dels seus calendaris de competició”. Aquesta és per a la FAB “la decisió més assenyada i conseqüent amb l’esport del país”. En qualsevol cas, les seleccions absolutes masculina i femenina faran un pla de preparació aquest juny i disputaran partits amistosos al juliol per començar a preparar els Campionats d’Europa del 2024 i els Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025.