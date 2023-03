Actualitzada 06/03/2023 a les 06:45

El VPC femení va acomiadar la temporada regular a Prada de Moles amb una derrota contra el CEU barceloní per un ajustat 19 a 20, en un partit on l’actuació arbitral va resultar una pedra a la sabata pel conjunt de Dani Raya. Les andorranes van saber refer-se de quatre expulsions –grogues– i, fins i tot, d’una vermella al tècnic i van arribar amb opcions fins al final. El CEU va agafar avantatge aprofitant la superioritat numèrica i es van col·locar 12 a 20. Noa Sánchez va retallar distàncies i Cristina Modesto va tenir la victòria a les mans, però no va poder realitzar la marca. L’equip andorrà tanca a casa una temporada complicada a la Divisió d’Honor Catalana.