En un partit aspre i calent, el MoraBanc Andorra suma una victòria innegociable i es col·loca líder en solitari

Abraçat al cosmos d’un Poliesportiu en ebullició, el MoraBanc Andorra va posar el segell al triomf més innegociable de la temporada, el que significava descavalcar el Zunder Palència del lideratge de la LEB Or en un frec a frec que treu espurnes per avorrir (97-89).



A espatlles d’Andric i Borg –19 punts cadascú– i de Rafa Luz –11 rebots i 9 assistències–, l’equip tricolor va saber superar la sobreexcitació i totes les mines col·locades a la pista: l’estrany i bastant discutible criteri arbitral a l’hora d’assenyalar les faltes, la tirada pel flopping per alguns, els decibels que suraven a la bombonera