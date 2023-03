El VPC tanca la lliga regular amb derrota a Barcelona

Els andorrans ja tenien el factor camp favorable per al ‘playoff’

El VPC va finalitzar ahir la lliga regular del seu grup de Divisió d’Honor Catalana amb una derrota a Barcelona, a les instal·lacions de la Teixonera contra el Químic ER per 12 a 10. Els tricolors, amb el factor camp de cara al playoff a la butxaca gràcies a la victòria de la passada jornada a Prada de Moles davant del CEU, van cedir en un partit molt dur i on van patir massa imprecisions. L’equip de Dani Raya no va estar gaire encertat ni en atac ni en defensa i els va costar molt més de l’esperat poder aplicar