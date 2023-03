El partit de l'any

El MoraBanc rep el Zunder Palència en un enfrontament directe i amb el Poliesportiu ple

Durant els darrers dies, el vestidor del MoraBanc Andorra ha afirmat per activa, passiva i perifràstica que l’enfrontament d’aquesta tarda contra el Zunder Palència (18.30 h) no és una final. I és cert, no ho és, perquè queden encara moltes jornades per endavant, però pocs partits resulten, hores d’ara, tan definitoris i mig decisius.



Ha arribat el dia tan esperat per als tricolors, el del partit de l’any, el de veure’s amb el Palència abraçat al Poliesportiu –que presentarà un ple absolut amb gairebé 4.000 persones– i de tenir a la mà recuperar el lideratge en solitari de la LEB Or.