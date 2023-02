Mihajlo Andric, inclòs en l'equip ideal de la jornada

Actualitzada 22/02/2023 a les 12:21

La victòria del MoraBanc Andorra a la pista del Càceres va permetre l’equip tricolor arribar a l’aturada per les finestres FIBA en un bon moment i mantenir el pols al lideratge amb el Zunder Palència. Un triomf, el del grup de Natxo Lezkano al pavelló del conjunt extremeny per 70 a 82, que va tenir Mihajlo Andric com un dels pals de paller a l’hora de signar la 19a victòria de la temporada. Els 21 punts, cinc rebots capturats i els 28 crèdits de valoració de l’aler serbi contra el Càceres l’han permès, a més, poder formar part del quintet ideal de la 21a jornada de la LEB Or.En l’exigent jornada, a cavall entre l’aturada per la Copa Princesa i la disputa de la finestra FIBA, Andric va formar part del millor equip de la jornada, juntament amb el combo Mark Hughes de Movistar Estudiantes, Àlex Urtasun de l’ICG Força Lleida) i els interiors, Michael Carrera (ICG Força Lleida) –setè cop que ha estat l’MVP de la jornada, amb 39 de valoració– i Kur Kuath, líder de l’Ourense Bàsquet tot i la derrota.