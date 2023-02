Josep Pérez no continuarà al MoraBanc Andorra

El base valencià va arribar al novembre per la lesió de Rafa Luz

El MoraBanc Andorra va confirmar ahir que Josep Pérez no seguirà a la disciplina tricolor després d’acabar el contracte temporal que l’unia al club. El base valencià va arribar a l’entitat a principis de novembre procedent del Thor Thori de la lliga islandesa, i va incorporar-se a l’entitat per substituir Rafa Luz, llavors lesionat. Pérez va signar un contracte d’un mes amb dos més opcionals, i des del club es va decidir executar aquesta ampliació degut a la baixa per lesió de Tobias Borg.



En aquests tres mesos com a tricolor, Pérez ha disputat un total d’11 partits (10 de LEB