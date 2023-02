Actualitzada 20/02/2023 a les 06:34

L’equip femení del VPC Andorra va imposar-se per 34-25 a l’Inef Lleida a la Divisió d’Honor Catalana. Les tricolors van arribar al descans guanyant per un clar 31-15, i les lleidatanes van acostar-se a la segona meitat, però el VPC Andorra va saber guanyar i no va deixar escapar el triomf.