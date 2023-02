“El Palència és el favorit i la pressió és tota per a ells”

El base tricolor preveu un partit dur a la final de la Copa Princesa d’Astúries dissabte i afirma que tornar a l’ACB és la seva il·lusió màxima

Un dels homes importants del MoraBanc Andorra, Rafa Luz, atén el Diari a tot just tres dies de jugar-se el primer títol de la temporada, la final de la Copa Princesa d’Astúries, i analitza com s’està desenvolupant la campa­nya tricolor en l’any del retorn a l’entitat.



Som davant d’una de les setmanes més maques i importants de la temporada. Com hi arriba l’equip?

Hi arribem bé, amb il·lusió, perquè és un moment molt especial ja que és una final. L’equip té moltes ganes de competir, tot i saber de la dificultat que serà jugar fora de casa.



Comentava el tècnic fa unes setmanes