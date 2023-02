Albert Costa fitxa pel WEC i anirà a Le Mans

Actualitzada 08/02/2023 a les 05:55

Albert Costa disputarà aquest any la FIA World Endurance Championship (WEC) al volant d’un LMP2 i debutarà a les prestigioses 24 Hores de Le Mans en el 100 aniversari de la mítica prova de resistència. El pilot resident fa aquest pas de la mà de l’equip polonès Inter Europol i ha explicat que està “molt feliç de fer aquest pas a la meva carrera esportiva”. Costa també destaca que poder “disputar les 24 Hores de Le Mans és un somni per a mi”.El resident anunciarà durant les pròximes setmanes la resta del seu programa per a aquest any, totes les proves en què competirà fins que acabi el 2023.