La L3 i L4 de bus seran gratuïtes per a tothom a les finals del març

Actualitzada 07/02/2023 a les 06:42

Les línies L3 i L4 del transport públic seran gratuïtes per a tot­hom durant els dies de competició de les finals de la Copa del Món que es faran als sectors de Soldeu i el Tarter de Grandvalira del 13 al 19 de març. Tots els dies en què hi hagi curses (del dia 15 al dia 19) seran de franc entre les 8.00 i les 18.00 hores independentment que es posseeixi l’abonament gratuït per a residents, i es reforçarà la freqüència del servei.El Centre de Congressos de la capital va acollir ahir la presentació de la prova a 33 dies de la celebració de l’esdeveniment, quan l’organització encara el tram final de la preparació per tenir-ho tot a punt. Una altra de les novetats és que enguany les entrades seran de pagament (es destinarà un 5% de la recaptació a projectes socials), tot i que els voluntaris (es comptarà amb uns 350) en tindran quatre per dia. Segons va explicar el director general de SETAP365, David Hidalgo, la voluntat és “poder ordenar l’accés a les graderies, perquè el 2019 vam tenir més gent de la que esperàvem”, i va asse­nyalar que “ara estem al 12% o 15% d’ocupació el cap de setmana i una mica menys entre setmana, però la campanya forta de comunicació arribarà dues setmanes abans de l’esdeveniment”.