Notable presència de l'afició del Saragossa a la capital

Actualitzada 05/02/2023 a les 16:15

Una colònia de gairebé 500 aficionats del Reial Saragossa han viatjat a Andorra per presenciar el partit entre el seu equip i el conjunt tricolor a l'Estadi Nacional. Tot i que només uns 300 aragonesos tenen entrada, uns 200 més han aprofitat el cap de setmana i la celebració del partit per visitar el Principat i passejar amb banderes i bufandes del conjunt aragonès. Des d'aquest matí s'han pogut veure per llocs emblemàtics de la capital a molts seguidors del Saragossa que s'han reunit minuts abans a les rodalies del recinte de la Baixada del Molí per gaudir d'una prèvia distesa, poc abans de l'inici del partit. Fins i tot, donada la demanda, l'FC Andorra ha hagut de limitar la venda d'entrades a aficionats del Saragossa que ocuparan bona part del gol del Riu Valira.