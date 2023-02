Govern no preveu ampliar el conveni d'ús de l'Estadi Nacional

L’executiu i el club es reuniran avui per parlar sobre possibles alternatives un cop descartada Prada de Moles

El Govern i l’FC Andorra es reuniran avui per parlar sobre el conveni d’ús de l’Estadi Nacional, un cop descartada la construcció de Prada de Moles per part del club i del comú d’Encamp a causa del sobrecost econòmic per l’encariment dels materials i la conjuntura internacional, però l’executiu ja va avisar ahir que no preveu actualment l’ampliació de l’acord d’ús. Segons va manifestar ahir el portaveu del Govern, Cesar Marquina, a la roda de premsa posterior al consell de ministres, “a dia d’avui el Govern no es planteja cap ampliació, veurem les alternatives que sorgeixen”, i va agregar que