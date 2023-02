El MoraBanc suma la 17a victòria de la temporada a la pista del Cantàbria

El MoraBanc Andorra va sumar la 17a victòria de la temporada després d’imposar-se per 62 a 80 contra el Grupo Alega Cantàbria i segueix el frec a frec amb el Zunder Palència, que ahir no va fallar a casa i va superar l’Almansa. Els tricolors van fer un partit més que seriós tret d’una mínima desconnexió al segon quart, no van fallar a la pista d’un dels equips revelació de la competició i seguiran empatats al capdavant de la classificació de la LEB Or amb el conjunt castellà. Nacho Llovet, amb 12 punts, 6 rebots i 18 de valoració, va