Actualitzada 31/01/2023 a les 11:24

Joan Verdú no ha pogut completar la Copa d’Europa de supergegant d’Orcières-Merlette (França), que disputava per preparar la disciplina de supergegant de cara al Mundial. L’esquiador ha marcat el millor temps al primer parcial, pero tot seguit ha marxat llarg i no ha pogut acabar la cursa. Demà tindrà una nova cita del circuit continental a França.