El MoraBanc no estarà sol a la final de la Copa Princesa

Actualitzada 31/01/2023 a les 05:50

El MoraBanc Andorra no estarà sol a la final de la Copa Princesa d’Astúries, que es disputarà dissabte 11 de febrer a les 19.30 hores a Palència, i espera comptar amb una cinquantena d’aficionats que donin suport a l’equip. El club va organitzar un viatge que sortirà el mateix dissabte al matí del país, que farà nit a Palència i que tornarà cap al Principat durant la jornada de diumenge.Durant la jornada d’ahir hi havia ja més de 30 aficionats que havien reservat el viatge i el club espera arribar a una xifra propera a la cinquantena avui, que és l’últim dia per inscriure-s’hi. L’entitat es fa càrrec del preu de l’autobús i de l’entrada, i els aficionats només han de pagar les despeses d’hotel.D’altra banda, l’equip no descansa i segueix preparant el proper partit a la LEB OR, que es jugarà demà a la pista del Grupo Alega Cantàbria CBT a partir de les 20.45 hores. L’equip marxarà avui a primera hora del matí cap a Torrelavega i entrenarà a terres càntabres per acabar de preparar el partit.